Billong, tesseramento vicino: potrebbe esordire Dall'infermeria ancora brutte notizie: anche l'influenza per Lucioni e Lombardi

Ci voleva pure l'influenza. Il virus ha attaccato capitan Lucioni e Lombardi, si spera non in maniera violenta. Questo pomeriggio comunque entrambi non si sono allenati. La speranza è che l'attacco possa svanire nel giro di 24 ore. Certo è che la situazione dell'infermeria è da “Lazzaretto manzoniano”. Partiamo dai “lungodegenti” Antei, Lazaar e Iemmello. Il primo ha già concluso la stagione, gli altri due sono alle prese con un recupero lentissimo. Ma la lista degli infortunati questa settimana è davvero lunghissima: Ciciretti e Parigini sono fuori gioco, Cataldi, Del Pinto e Letizia costituiscono ancora dei grossi dubbi per De Zerbi. L'unica nota positiva viene da Costa che si è riaggregato, con un po' di prudenza, al gruppo.

Intanto la società continua a lavorare in maniera frenetica ai tesseramenti dei nuovi acquisti. Quello più vicino ad un eventuale esordio sembra essere Jean Claude Billong. Il tesseramento dovrebbe essere questione di ore, dunque De Zerbi potrebbe anche decidere di portarlo sabato già con sé in panchina.