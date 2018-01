Altra trattativa vicina a chiudersi: Bongonda E' un esterno d'attacco del 95, ha giocato anche col Celta Vigo in Spagna

Altro nome per l'attacco, altro giocatore che al 90 per cento arriverà a vestire la casaccia giallorossa. Si tratta di Theo Bongonda, esterno d'attacco di nazionalità belga, in forza alla squadra turca del Trabzonspor. Classe 95, il giocatore è nato a Charleroi in Belgio, ha giocato col Zulte Waregem in Belgio, prima di passare al Celta Vigo in Spagna. In estate era passato al Trabzonspor.

Foto tratta da Wikipedia