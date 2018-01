Benevento, 24 i convocati per la Sampdoria Recuperati Letizia, Lucioni e Lombardi. Ancora fuori gioco Cataldi.

Al termine dell'odierna seduta di rifinitura, il tecnico Roberto De Zerbi ha diramato l’elenco dei 24 calciatori convocati per la gara di domani 6 gennaio, ore 15:00, presso lo stadio "C. Vigorito", contro la Sampdoria. Tanti gli assenti. A parte gli infortunati "storici" (Antei, Iemmello, Lazaar) mancano per infortuni vari Parigini, Ciciretti e Cataldi. Recuperati Letizia e Del Pinto, oltre agli influenzati Lucioni e Lombardi. E per la prima volta tra i convocati c'è il franco-camerunense Jean Claude Billong, per il quale è arrivato l'ok dalla Federazione per il tesseramento. Ecco i 24 convocati.

PORTIERI: 1 Belec, 22 Brignoli, 12 Piscitelli;

DIFENSORI: 3 Letizia, 17 Di Chiara, 18 Gyamfi, 23 Venuti, 91 Sparandeo, 5 Lucioni, 29 Billong, 21 Costa, 6 Djimsiti, 95 Gravillon;

CENTROCAMPISTI: 73 Volpicelli, 13 Chibsah, 4 Del Pinto, 20 Memushaj, 14 Viola;

ATTACCANTI: 7 D'Alessandro, 87 Lombardi, 99 Brignola, 90 Armenteros, 11 Coda, 32 Puscas.