Coda trascina il Benevento al successo Due gol per l'attaccante e sigillo di Brignola: seconda vittoria di fila per i giallorossi

Seconda vittoria consecutiva del Benevento. Battuta la Sampdoria in rimonta per 3 a 2. Grande protagonista Coda, autore di una grande prestazione e due gol e un assist. In rete anche Brignola

49' st Gol della Sampdoria con Kownacki che accorcia

46' st GOOOOOOOOOLLLLLLL DEL BENEVENTO ripartenza veloce, assist di Coda al centro per Brignola che mette in fondo al sacco

Concessi 4' di recupero

38' GOOOOOOLLLLLLL DEL BENEVENTO: punizione e gol e Massimo di Coda

37' st Sampdoria in dieci: D'Alessando lanciato verso la porta avversaria, viene fermato da Sala: punizione dal limite per il Benevento.

Ultima sostituzione per il Benevento: fuori Lombardi e al suo posto entra Gyamfi

Ultima sostituzione per la Sampdoria: fuori Torreira dentro Verre

26' Benevento vicino al raddoppio ma la puntata di D'Alessandro viene parata da Viviano

24' st GOOOOOOOLL del Benevento: Coda riceve palla da Viola, si destreggia in area e infila nell'angolino

Seconda sostituzione per la Sampdoria: dentro Kownacki e fuori Caprari

Il Benevento preme e rischia di segnare in un paio di circostanze

Prima sostituzione della Sampdoria: fuori Praet e dentro Linetty

Seconda sostituzione nel Benevento: esce Puscas ed entra D'Alessandro

10' Benevento vicino al pareggio, diagonale di Coda, la palla coglie il palo e finisce sul fondo

Avvio arrembante del Benevento, conclusione al 6' di Brignola murato dalla difesa della Sampdoria

Ricominciato il secondo tempo, nel Benevento subito Billong al posto di Costa

46' La Sampdoria passa in vantaggio: respinta corta di Belec, la palla va a finire sui piedi di Caprari che appoggia in fondo al sacco comodamente. Neanche il tempo di battere il calcio di inizio e l'arbitro manda tutti negli spogliatoi

39' Quagliarella si libera sulla trequarti e va alla battuta ma la sfera finisce oltre la traversa

34' Ramirez in azione solitaria, arriva al limite e tenta la conclusione, Belec para tranquillamente

30' Ripartenza del Benevento, Coda fa tutto bene meno la conclusione che finisce alle stelle

Il Benevento prova a prendere campo, ma i giallorossi collezionano solo calci d'angolo. Ancora nessuna conclusione per la formazione di De Zerbi in 28'

17' La Samp colleziona calci d'angolo: conclusione di Torreira su schema e palla che finisce di un soffio a lato

9' Secondo calcio d'angolo di fila per la Sampdoria, in entrambe le circostanze nessun pericolo per la difesa del Benevento

Primi 4' di gioco, Sampdoria col pallino del gioco ma ancora nessuna occasione

Alle 15,02 comincia la gara

Tutto pronto per l'inizio della gara tra Benevento e Sampdoria. Panchina per l'ultimo arrivato Billong. Confermato Brignola

BENEVENTO (3-4-2-1): Belec; Lucioni, Djimsiti, Costa; Lombardi, Viola, Memushaj, Venuti; Puscas, Brignola; Coda. A disp. Brignoli, Letizia, Del Pinto, D'Alessandro, Chibsah, Gyamfi, Billong, Volpicelli, Armenteros, Sparandeo, Gravillon. All. De Zerbi

SAMPDORIA (4-3-3): Viviano; Sala, Ferrari, Silvestri, Regini; Barreto, Torreira, Praet; Caprari, Quagliarella, Ramirez. A disp. Puggioni, Tozzo, Andersen, Dodò, Linetty, Verre, Bereszynski, Murru, Tessiore, Zapata, Kownacki. All. Giampaolo.

Redazione