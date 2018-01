Viola:"E' iniziato un nuovo campionato" "Resto a Benevento, voglio giocare in serie A con questa maglia"

Ai microfoni di 696 Tv, nel corso della trasmissione Derby serie A, è intervenuto Nicolas Viola, uno dei migliori in campo nella sfida vinta contro la Sampdoria.

Reazione - “Avevamo preparato la partita per limitare il possesso palla della Sampdoria che gioca un ottimo calcio. Il primo tempo è stato equilibrato, purtroppo abbiamo preso gol proprio allo scadere. Nella ripresa c'è stata una grande dimostrazione di forza, abbiamo mostrato qualità. Se in passato un gol del genere poteva tagliarci le gambe, ora non accade più, è tutta un'altra storia e la reazione lo dimostra”.

Un nuovo campionato - “Ce l'ho sempre messa tutta, il campo ha dato la miglior risposta. Ora è tutto un'altro campionato, il Chievo non veniva da un momento felicissimo ma ha dimostrato con l'Udinese di essere una buona squadra e la Sampdoria è certamente una delle migliori, queste due vittorie sono la dimostrazione che abbiamo cambiato marcia”.

Bravo De Zerbi - “Il calciomercato funziona così, nel pentolone ci finiscono tutti. E' stato bravo il mister a lavorare sulla testa. Era difficile giocare, ora ci viene tutto più facile. Ci abbiamo messo troppo tempo per ripartire ma secondo me c'è ancora speranza. Il tecnico mi sta dando tantissimi consigli per migliorarmi, ma posso fare ancora molto di più. Sono felicissimo per la vittoria ma non per la mia prestazione, posso e devo fare meglio”.

Mercato - “Viola incedibile? Voglio rimanere, quando ho scelto di venire a Benevento l'ho fatto perché c'è un progetto serio. Avevo promesso al presidente, che è una persona fantastica, che saremmo andati in serie A. Ora ci siamo e voglio continuare a giocare in questa categoria col Benevento”.