stasera un nuovo appuntamento con ottogol

Torna l'atteso appuntamento con Ottogol, trasmissione di approfondimento sul Benevento Calcio condotta da Antonio Martone. Questa sera si parlerà della vittoria del Benevento contro la Sampdoria ma non solo. Ampia finestra dedicata al mercato. Si partirà alle 21 sulle frequenze di Ottochannel 696. Saranno ospiti in studio il giornalista Billy Nuzzolillo e gli opinionisti Enzo Bozzi e Giancarlo Zotti. Previsto il collegamento telefonico col presidente Vigorito che farà il punto sul mercato del Benevento e sul campionato dei giallorossi. Presenti tanti nuovi servizi, rubriche e curiosità con la collaborazione di Michele Iacicco e Fabio Tarallo. Previsto anche lo streaming sul sito di Ottochannel. Non mancate.

Redazione