Per cinque niente vacanze: sono già al lavoro Si tratta degli infortunati di lungo e medio corso

Sono cinque i giallorossi per cui il periodo di riposo è convertito in recupero fisico: Lazaar, Iemmello, Cataldi, Ciciretti e Parigini. Già da ieri i cinque giocatori proseguono a Paduli il loro personale programma di recupero dopo i rispettivi infortuni. Da domani si aggregheranno anche Letizia, Del Pinto, Guilherme e Billong. Solo alcuni di questi partiranno con la squadra alla volta del ritiro di Acaya (Lecce), altri, le cui condizioni esigono programmi personali di recupero, rimarranno in sede.