Benevento, Diabatè ad un passo E' il rinforzo più vicino alla squadra giallorossa in questo momento

Il Benevento vorrebbe chiudere in fretta per altri due giocatori che ha nel mirino ormai da qualche giorno. E' per questo che il responsabile scouting della società giallorossa, Luca Marri, si è recato in Turchia per mettere nero su bianco sulle trattative avviate. Il giocatore più vicino a vestirsi di giallorosso è il centravanti maliano con passaporto francese Cheick Diabatè, classe 88, di proprietà della squadra turca dell'Osmanlispor. Il giocatore arriverà al Benevento in prestito oneroso con un diritto di riscatto già fissato. Diabatè nel corso della sua carriera ha giocato a lungo con il Bordeaux in Francia, segnando moltissimi gol. Ma ovviamente il Benevento vuole chiudere anche per Bongonda, l'esterno belga di proprietà del Celta Vigo. Le due trattative stanno andando praticamente di pari passo, ma quest'ultima ha bisogno ancora di un po' di tempo per essere chiusa.

Per due trattative ormai in dirittura d'arrivo, altre due sembrano essersi ormai arenate. Sono quelle che portavano al difensore Pisacane e all'attaccante Farias, entrambi del Cagliari. Difficile che possano essere condotte in porto. Sul fronte uscite, si aspetta che il presidente incontri l'agente di Memushaj, fortemente richiesto dal Bari. Mentre Puscas e Parigni potrebbero tornare rispettivamente all'Inter e al Torino.