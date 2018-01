Bongonda, il Celta Vigo dice sì La società spagnola ha accettato la proposta del Benevento. Accordo anche per Diabatè

Dopo Diabatè c'è l'accordo anche con Bongonda. Questa sera il Benevento ha formulato l'offerta per l'esterno belga di proprietà del Celta Vigo che l'ha accettata. Stessa cosa era accaduta qualche ora prima per l' Osmanlispor, la società turca titolare del cartellino di Cheick Diabatè, il centravanti maliano con passaporto francese che ha giocato e segnato tanto nel Bordeaux. L'assenso del Celta Vigo è arrivato in serata. Ora il Benevento può dare il via alla fase del contratto vero e proprio e successivamente del tesseramento. Inutile dire che viene fuori un Benevento internazionale dopo le ultime operazioni di mercato: Billong lo abbiamo già visto all'opera, ora spetta a Guilherme e Sandro, poi a Diabatè e Bengonda. La squadra giallorossa cambia volto e spera di sorprendere tutti nel girone di ritorno. Come ha detto il presidente Vigorito, ora manca un solo tassello alla campagna rafforzamento: probabilmente un difensore.