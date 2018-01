Memushaj resta in giallorosso Diabatè atteso a Roma per le visite venerdì

Memushaj resta a Benevento. L'incontro tra il presidente Vigorito e l'agente del calciatore albanese ha sortito questo effetto. Dunque il centrocampista di Valona può disfare le valigie e mettersi a disposizione di De Zerbi per il prossimo ritiro di Acaya. Del resto il Memushaj della gara con la Sampdoria non può che essere utile alla causa giallorossa. E' ancora all'estero il dirigente addetto allo scouting Luca Marri. Che ha definito l'operazione che porterà in giallorosso Cheik Diabatè ed è ai dettagli per Theo Bongonda. Diabatè dovrebbe arrivare in Italia venerdì per le visite mediche. Sembra invece sfumata la trattativa per un altro centrocampista franco-marocchino che gioca in Turchia, Mehdi Bourabia, classe 91, che ha giocato in Francia con Grenoble e Lille e poi in Bulgaria col Levski Sofia. Quest'anno era con la squadra turca del Koniaspor. La società di appartenenza si è opposto con forza ad una sua cessione e il Benevento ha dovuto arrendersi.