Billong, giallorosso dentro Si è subito calato nella nuova realtà e ha detto di aver trovato "Fan incredibili"

Ci sono giocatori che hanno bisogno di tempo per ambientarsi, altri che si calano nelle nuove avventure con una leggerezza invidiabile. Jean Claude Billong è un ragazzo solare, uno che si troverebbe bene anche in un angolo sperduto del mondo. E’ arrivato a Benevento che quasi non lo conosceva nessuno, anche se il palmarès non era affatto disprezzabile, con il fiore all’occhiello della partecipazione alla Champion’s League col Maribor. Si è tuffato negli allenamenti del suo nuovo trainer De Zerbi utilizzando subito espressioni italiane per capire meglio le varie fasi delle sedute, è andato insieme ai suoi nuovi compagni al veglione di Capodanno (Puscas, Djimsiti) e si è ritrovato ad esordire contro la Sampdoria quasi all’improvviso, entrando in campo in avvio di secondo tempo. Sul campo è stato quasi perfetto: interventi duri ma puliti, giro palla preciso e tocco niente affatto maleducato. Ma la sorpresa è stato ancora una volta quell’entusiasmo mostrato quando il Benevento è andato in gol: il difensore franco-camerunense è stato tra i primi ad andare a gridare sotto la curva sud e poi a scrivere un post su Instagram di questo tenore: “Sono molto felice per l'importante vittoria per la mia prima partita nel Benevento Calcio contro la Sampdoria, nel nostro bellissimo stadio e davanti a fan incredibili”. Se i nuovi arrivi avranno tutti l’entusiasmo di Jean-Claude non ci sarà problema a riformare subito un gruppo granitico.