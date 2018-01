Lo Zulte annuncia Bongonda, ma il Benevento non desiste La società sannita lo attende per la prossima settimana

Che la situazione si fosse ingarbugliata si era capito. Bongonda, a detta del sito belga Jupiter Pro League, avrebbe scelto di tornare nella sua vecchia società belga, lo Zulte Waregem. Sarebbe stato, sempre. detta del sito belga, il giocatore stesso a scegliere: di proprietà del Celta Vigo, è andato in ritiro a Marbella dove è appunto lo Zulte Waregem, la sua vecchia società belga che ne ha chiesto il prestito per sei mesi. Il Benevento è però ancora in attesa di sviluppi ufficiali e non ha certo desistito dal completare l'affare. Si attendono sviluppi.