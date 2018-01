Benevento, ecco la prima operazione in uscita Chibsah in prestito al Frosinone

E' la prima vera operazione in uscita. Il Benevento inizia a sfoltire la rosa in vista di una mini rivoluzione. A lasciare il Sannio sarà un altro protagonista della splendida promozione in serie A che per la verità in questa stagione non ha raccolto grandi consensi. Chibsah è stato uno dei calciatori più fischiati nonostante lo scorso anno sia stato pedina fondamentale per il grande salto. La società però ha deciso di non privarsene definitivamente perché se è vero che l'obiettivo resta la salvezza, non si può negare completamente il rischio di una retrocessione in una categoria dove il centrocampista ha sempre fatto la differenza. Dunque l'arrivederci è prossimo, Chibsah andrà al Frosinone a titolo temporaneo. Il giocatore quindi non partirà domani per il ritiro in Puglia.