Giallorossi partiti per il ritiro di Acaya. LE FOTO Tutti presenti, anche chi nell'ultimo periodo aveva seguito percorsi di recupero

In pullman, si parte! Pioggia battente, qualche volto assonnato, alla spicciolata sono arrivati tutti. Come ha voluto Roberto De Zerbi. Tutti arruolati, nessuno escluso, neanche chi aveva seguito un personale percorso di recupero negli ultimi giorni. Dunque in ritiro anche Iemmello e Lazaar, Ciciretti e Parigini. Unico assente, giustificatissimo, Luca Antei, alle prese con la rieducazione dopo l'intervento al tendine di Achille. Il Benevento è dunque partito per un'altra avventura, una settimana importantissima che servirà a De Zerbi non solo a preparare la trasferta di Bologna, ma anche a formare meglio un gruppo che ha non pochi nuovi arrivi, da Guilherme a Billong, che hanno fatto da apripista, a Sandro. Già questo pomeriggio è prevista la prima seduta di lavoro.