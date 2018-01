Ciciretti, il Getafe offrirebbe 200mila euro per il prestito In attesa che diventi esecutivo l'accordo a giugno col Napoli, la società spagnola si fa avanti

Secondo il sito alfredopedulla.com il Getafe, la squadra spagnola interessata a Ciciretti, avrebbe offerto 200mila euro al Benevento per il prestito fino a giugno. Il giocatore romano, come si sa, ha già l'accordo col Napoli da giugno in poi, dunque l'offerta del Getafe, se fosse reale, potrebbe consentire alla società giallorossa non solo di risparmiare l'ingaggio da qui a giugno, ma anche di monetizzare il suo prestito per sei mesi. Se la società spagnola ha davvero fatto questo passo, il prossimo spetterà ovviamente al Benevento.