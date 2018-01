Benevento, prima seduta di allenamento ad Acaya Si è aggregato direttamente in ritiro anche Armenteros

Anche Armenteros, tornato dalle vacanze oggi, si è aggregato al gruppo direttamente in ritiro. La squadra ha ovviamente subito svolto la prima seduta di allenamento a secco, ovverossia senza pallone. Lavoro fisioterapico per Ciciretti ancora infortunato, mentre Cataldi ha svolto un leggero lavoro sul campo. Lazaar e Iemmello hanno intensificato il lavoro sul campo e in palestra in vista di un loro recupero. Sono invece rimasti a riposo a scopo precauzionale D'Alessandro e Lombardi, entrambi febbricitanti. Il brasiliano Sandro ha invece lavorato sul campo. Domani è prevista un'unica sedita di pomeriggio alle 14,30, mentre in mattinata è prevista una riunione tecnica.