Diabatè, c'è anche la firma Pratica espletata in sede col presidente Vigorito

Mattinata intensa per Cheick Diabatè e per il presidente Vigorito che si sono ritrovati in sede per la firma sul contratto. Il centravanti maliano con passaporto francese (quindi comunitario) arriva in prestito sino a giugno dalla squadra turca dell'Osmanlispor. Dopo la firma il giocatore potrà già raggiungere il ritiro ad Acaya e mettersi a disposizione del tecnico De Zerbi.