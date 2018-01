Benevento al lavoro all'Acaya Golf Resort In mattinata c'è stata la riunione tecnica, nel pomeriggio la prima vera seduta di allenamento

Riunione tecnica in mattinata, clima sereno e di grande distensione. Il gruppo giallorosso (in tuta nera con stemmino giallorosso, molto elegante) in attesa del nuovo acquisto Diabatè ha iniziato ufficialmente il ritiro all'Acaya Golf Resort. Nel pomeriggio alle 14,30 è prevista la vera e propria prima seduta di allenamento, dopo quella “a secco” di ieri pomeriggio. Si comincerà a pensare al Bologna, prossimo avversario in campionato domenica 21. E il tecnico inizierà a programmare le sue idee per fare punti anche nel mitico Dall'Ara, per dare continuità all'azione giallorossa e confortare le speranze dell'intera comunità della Strega.

Nella foto di Mario Taddeo in alto Billong scherza con Guilherme: sono due degli ultimi arrivati in casa giallorossa.