Gruppo compatto, solo Ciciretti in palestra Il neo acquisto Diabatè si aggregherà ai nuovi compagni lunedì mattina

Lavoro atletico con i preparatori, lavoro tecnico con De Zerbi. Dopo la riunione tecnica della mattinata, andata via con i video-tape e con le discussioni tattiche di varie situazioni di gioco, nel pomeriggio la squadra giallorossa si è ritrovata al campo della struttura dell'Acaya resort per l'allenamento pomeridiano. Solo Ciciretti ha continuato a lavorare in palestra, mentre tutti gli altri hanno lavorato sul campo. Sandro si è allenato per tutta la seduta con la squadra, mentre Cataldi ha svolto lavoro personalizzato. Domani è prevista una doppia sedta di allenamento, alle 10 del mattino e alle 15. Del gruppo non farà ancora parte l'ultimo acquisto Cheick Diabatè che si aggregherà lunedì mattina ai suoi nuovi compagni.