Acaya, domani si aggregano Diabatè e Parigini Il trequartista ex Torino era rimasto in città per un attacco influenzale e la febbre alta

In attesa che arrivino i transfer per i nuovi arrivati Sandro, Guilherme e Diabatè, il Benevento continua ad allenarsi duramente nella bella struttura di Acaya in provincia di Lecce. Fuori gioco per la partita di Bologna sicuramente Ciciretti, gli altri sono tutti da verificare. Difficilmente sarà della gara Vittorio Parigini, che ha saltato la partenza per il ritiro a causa dell'influenza e della febbre alta. Il fantasista ex Torino domani mattina si sottoporrà ad una visita strumentale di buon mattino in città, prima di partire in treno per Lecce alle 9,25 e giungere in ritiro intorno alle 13, 30. Da sottolineare i progressi mostrati da Iemmello e Lazaar che hanno lavorato a lungo col gruppo e le condizioni niente affatto precarie di Sandro che si è subito messo a disposizione di Roberto De Zerbi. Inutile dire che se arrivassero i transfer, potrebbe già esserci spazio per qualcuno dei nuovi. Diabatè, come abbiamo già detto, è atteso per domani mattina.