Giornata di duro lavoro: stasera a cena fuori... La squadra si ritroverà a 800 metri dalla struttura. Lieve affaticamento muscolare per Memushaj.

Doppia seduta di lavoro per il Benevento quest'oggi. In mattinata la squadra è stata divisa in gruppi: prima centrocampisti e difensori, poi centrocampisti laterali e attaccanti. Dunque è stata allenata la fase difensiva e offensiva. Lavoro alternato in palestra. Memushaj che aveva accusato un lieve affaticamento muscolare ha svolto un esame strumentale che non ha evidenziato alcunchè di patologico. E' invece continuato il lavoro fisioterapico per Amato Ciciretti.

Nel pomeriggio i due giocatori hanno ancora svolto lavoro in palestra, mentre la squadra dopo una serie di torelli e il naturale lavoro tattico, ha giocato una partitella finale.

La giornata si concluderà con una cena fuori della struttura (in un locale a 800 metri dalla struttura) che vedrà coinvolti tutti, magazzinieri, fisioterapisti, medici e traduttore. Servirà a cementare ancora di più il gruppo: la curiosità è costituita dal fatto che la cena sarà pagata da Riki Piscitelli, che venerdì mattina è arrivato per ultimo al raduno della squadra al Ciro Vigorito.

Intanto domani mattina il tecnico De Zerbi e il team manager Cilento saranno a Milano per partecipare ad una riunione sul Var insieme agli arbitri, tecnici e team manager della serie A. Domani è prevista una sola seduta di allenamento alle 14,30.