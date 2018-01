Maglie ispirate alle città: ecco quella del Benevento Sulla falsariga delle "City Edition" della Nba, un "gioco" del grafico Cascella

Sulla falsariga della collezione "City Edition" distribuita dalla Nike per l'NBA, il grafico Luigi Leonardo Cascella ha pensato le maglie delle 20 squadre di Serie A votate ai simboli delle rispettive città. I richiami coinvolgono colori, tradizioni e monumenti. Quella del Benevento risulta completamente stravolta: colore viola tenebra con sullo sfondo una ragnatela. Secondo Cascella simboleggerebbe la tradizione delle streghe, l'ambientazione notturna delle “janare”. Il giallo e il rosso rimangono solo dei dettagli alla base della maglia. E' un gioco e come tale va giudicato. Cromatismi difficili da accettare per chi è abituato alla luce forte del giallo e del rosso. Ma se un domani si volesse sprecare l'idea per una maglietta di riserva, chissà...