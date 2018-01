Parigini si aggrega, Cataldi migliora In serata Lucioni è partito alla volta di Roma: domani si svolgerà il processo all'Antidoping

Con De Zerbi e Cilento volati a Milano per la riunione con gli arbitri relativa al Var, i giocatori giallorossi nel corso della mattinata si sono sottoposti a visita di controllo da parte dell'osteopata Fanton e del nutrizionista. Per alcuni è stato il momento di terapie fisiche con i fisioterapisti, sotto lo sguardo attento dello staff medico. La seduta di allenamento è stata svolta nel pomeriggio agli ordini di Possanzini, secondo di De Zerbi, che è rientrato ad Acaya insieme a Cilento dopo le 17.

Hanno lavorato a parte Ciciretti, che non è disponibile per Bologna, Parigini, che ha raggiunto proprio oggi il ritiro, e Cataldi che ha intensificato il suo lavoro in vista della trasferta al Dall'Ara. Per Memushaj, Brignola e Iemmello solo lavoro in palestra, visto che gli atleti avevano mostrato un leggero sovraccarico. In serata Lucioni ha lasciato il gruppo per raggiungere Roma dove domani si terra il processo per la vicenda dello spray al Clostebol.

Domani è prevista una sola seduta pomerifiana, mentre in serata è previsto l'arrivo dell'attaccante del Mali, Diabatè. Arrivo in treno a Bari, dove un addetto della società lo preleverà per condurlo ad Acaya.