Benevento, Djuricic ai dettagli La società sta per chiudere anche per il giocatore serbo della Sampdoria

Il Benevento è vicino a prendere dalla Sampdoria Filip Djuricic. Per vestire di giallorosso il trequartista serbo si sarebbe davvero ai dettagli. Djuricic è nato ad Obrenovac il 30 gennaio 1992 ed ha giocato nel corso della sua carriera, oltre che in Serbia in avvio di carriera, in Olanda con l'Heerenveen, in Portogallo col Benfica, in Germania col Mainz, in Inghilterra col Southampton, in Belgio con l'Anderlecht. L'anno scorso è approdato alla Sampdoria nelle cui fila ha giocato 19 partite. Una sola presenza invece quest'anno. Nelle file della nazionale serba, Djuricic, ha fatto registrare 24 presenze e 4 gol. Il giocatore serbo è un trequartista ambidestro, passo rapido, con cui salta facilmente l'avversario. Può giocare anche da mezz'ala avanzata.