E il sabato "balla con Sossio"

Da calciatore a show man, da rapace dell’area di rigore a ballerino provetto di salsa, merengue e bachata. La seconda vita di Sossio Aruta è intensa e imprevedibile come la prima, perché il Re Leone di Castellammare di banale non ha avuto mai nulla. Di smettere le scarpe bullonate non ne vuole sapere, perché i gol, nonostante abbia da un po’ passato i quaranta, sa ancora farli, ma la popolarità avuta dal programma di Maria De Filippi “Uomini e donne” è davvero prorompente e allora viene da sé che le discoteche se lo contendano per una serata di musica latina, balli nei quali è particolarmente abile. E così dopo averlo visto correre con la capigliatura fluente, con i pon pon ai calzettoni, esultare con le braccia larghe come un falco (da cui nasce il suo libro “Yo soy un pajaro”), ora delizia le platee delle discoteche con le sue “bachate”. Sabato 20 sarà in provincia di Benevento in una nota discoteca caudina. Il Sannio, in fondo, lo ha sempre esaltato.