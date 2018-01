Djuricic: domani visite mediche, poi in ritiro ad Acaya Il centrocampista serbo nel primo pomeriggio sarà a Villa Stuart a Roma per sottoporsi alle visite

E' una trattativa conclusa quella per Filip Djuricic, trequartista serbo della Sampdoria. Il giocatore arriva in prestito dalla società blucerchiata fino a giugno 2018, data della scadenza del suo contratto. Domani nel primo pomeriggio il centrocampista serbo si recherà a Roma, a Villa Stuart per le visite mediche, poi dalla capitale si dirigerà verso Brindisi e infine a Lecce dove troverà i suoi nuovi compagni di squadra.

Questa sera è invece atteso Cheick Diabatè: il centravanti del Mali è atteso questa sera all'Acaya Resort per le 23,30.