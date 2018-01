Sandro e Guilherme, ecco i transfer Utilizzabile anche Djuricic che proviene dalla nostra stessa Federazione

Per Sandro e Guilherme l'incubazione è finita: entrambi sono ufficialmente tesserati col Benevento e hanno ottenuto il transfer internazionale, per cui sono entrambi utilizzabili domenica contro il Bologna. E' una bella notizia per De Zerbi che sta lavorando già da tempo sull'inserimento dell'ex Legia Varsavia, ma che può fare un pensierino anche all'ex Tottenham. In ogni caso tutti e tre sono inseriti nella lista dei convocati che sono partiti per l'aeroporto di Bari (questo pomeriggio alle 15,15) e che raggiungeranno Bologna.

Il transfer è regolarmente arrivato anche per Cheick Diabatè, che però non è in condizioni ancora di scendere in campo per una partita così importante. Ecco perchè per lui c'è questo supplemento di preparazione a Paduli.