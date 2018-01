Col Napoli "Giornata giallorossa" Tagliandi in vendita dal 22 gennaio. Fino al 25 possono acquistarli solo gli abbonati

Il Benevento Calcio comunica che per la gara Benevento-Napoli, in programma il 4 febbraio alle ore 20.45, è indetta la "Giornata Giallorossa". I tagliandi saranno in vendita dal prossimo 22 gennaio ai seguenti prezzi:

Curva Sud €30,00; ridotti (0-10 anni) € 14,00;

Curva Nord €30,00; ridotti (0-10 anni) € 14,00;

Distinti €36,00; ridotti (0-10 anni) € 19,00;

Tribuna Inf. € 55,00; ridotti (0-10 anni) € 34,00;

Tribuna Sup. € 70,00 ridotti (0-10 anni) € 34,00;

Tribuna Sup. Scoperta € 63,00 ridotti (0-10 anni) € 34,00;

Tribuna Centrale € 170,00 Non previsti ridotti.

Settore Ospiti €30,00

* Ai prezzi va aggiunto il diritto di prevendita.

Da lunedì 22 a giovedì 25 gennaio, la vendita dei tagliandi sarà riservata esclusivamente ai possessori di abbonamento alla stagione calcistica 2017/18. Tutti i biglietti, ad eccezione della Tribuna Centrale, potranno essere acquistati presso i punti vendita autorizzati Listicket.

I tagliandi di Tribuna Centrale saranno in vendita presso i botteghini dello stadio “C. Vigorito, da lunedì 22 a giovedì 25 gennaio p.v., dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle 18.00.

Per i non abbonati al campionato in corso, le modalità di acquisto dei titoli saranno comunicate a seguito delle decisioni delle autorità competenti.