Nehuen Paz, il Benevento si ritira Disatteso un accordo già quasi raggiunto. Si guarda ad altri profili

Era arrivato fino in Argentina per strappare il “sì” a Nehuen Paz, ma il giocatore ha cambiato le carte in tavola. Il Benevento aveva già un accordo di massima col difensore del Newelss Old Boys, che invece al tavolo della trattativa ha cambiato atteggiamento. E' evidente che la società giallorossa non è stata al gioco e si è ritirata dalla trattativa. Almeno per il momento Paz rimane dov'è. E dunque il Benevento volgerà il suo sguardo altrove per quel che riguarda il sostituto di Fabio Lucioni. Non vuole sbagliare la società giallorossa, troppo importante Lucioni per essere sostituito con leggerezza. Ci sono tanti profili che interessano, tra questi quello di Bruno Alves, ex del Cagliari. Uno che ha già giocato in Italia, che ha l'esperienza giusta, che corrisponde all'identikit tracciato dal Benevento. Ma che, anche se difficile da scartare, potrebbe anche non essere ancora il profilo che la società giallorossa realmente cerca. Di sicuro se ne parlerà da lunedì in poi.