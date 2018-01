Djimsiti: "Sui gol ha sbagliato tutta la linea difensiva" "Dopo il secondo gol ci siamo un po' persi, ci è mancata la freddezza"

La testimonianza di un difensore serve per capire cosa è accaduto in occasione dei due gol presi dal Benevento su palla inattiva. A spiegarlo è Berat Djimsiti: E' difficile da spiegare, bisogna rivederli. Non possiamo prendere due gol simili, ti cambiano la partita. Nel primo tempo soprattutto ci è cambiata la partita. Il 2 a 0 è quasi uguale al primo: lì ha sbagliato tutta la linea. Ho avuto normali difficoltà a dirigere la difesa, Lucioni è un vero capitano, giocare in mezzo non è facile: ci vuole esperienza per giocare lì. Ma la responsabilità ce la prendiamo tutti”.

TERZO GOL. “Il terzo gol è arrivato in contropiede, eravamo rimasti in tre, loro erano in superiorità. In quel caso devi uscire e provare a bloccare chi va al tiro, ma non ci siamo riusciti. Lucioni sappiamo cosa dà a questa squadra, porta un'esperienza grande. Comunque non ho visto così male la nostra prestazione: a parte i primi 3-4 minuti, dopo abbiamo preso in mano la gara. Sulle punizioni ha sbagliato tutta la linea. Non siamo entrati già sconfitti, siamo venuti per vincere, ma abbiamo fatto degli errori”.

SENZA REAZIONE. “Dopo il 2 a 0 ci siamo un po' persi anche nella testa, non abbiamo avuto freddezza. Di solito giochiamo da dietro, ma non siamo riusciti a rispondere ai loro due gol. L'avversario si è chiuso dietro ed è stato bravo. I tifosi li ringrazio perchè hanno fatto questo lungo viaggio, qualcuno ci ha anche applaudito”.