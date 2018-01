Pezzi... "con la strega in fondo al cuore" L'ex difensore giallorossa ha assistito alla partita di Bologna

Si può cambiare maglia, si può andare a giocare in un'altra città, ma i sogni realizzati restano un ricordo indelebile nella mente di ognuno. E' così per Enrico Pezzi, che libero da impegni calcistici domenicali (il suo Cittadella aveva giocato ieri ad Ascoli), e a due passi da casa (Rinini) è arrivato al Dall'Ara per assistere a Bologna-Benevento. Un saluto con la mano sul cuore ai tifosi giallorossi e un post su Instagram "... con la strega in fondo al cuore..." e un serie di hashtag significativi #thebeard #jesus #domenicallostadio #forzastrega. Era ovvio che lo salutassero in tanti anche sul social, diciamo non meno di mille persone. Grande Enrico.