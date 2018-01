2.500 cuori giallorossi a Bologna. LE FOTO L'invasione della torcida sannita al Dall'Ara, record in serie A per la strega: da brividi

Trovatela una tifoseria così. 2.550 tagliandi di curva, ma tanti altri intrufolati in Tribuna. Un numero incredibile al seguito di una squadra, che è si per la prima volta nella sua storia in serie A, ma che finora non ha certo brillato per risultati. Anzi... In trasferta il Benevento quest'anno non ha mai preso un punto. Eppure i tifosi sugli spalti non mancano mai. Bologna il clou, la punta più alta in termini numerici e di coreografia. Il bandierone che ha coperto letteralmente il settore riservato era da brividi. Lo hanno ammesso anche i tifosi bolognesi. Tanto di cappello ad una tifoseria così numerosa ed appassionata. Certamente una tifoseria da serie A.

Ecco le foto scattete ieri dal nostro Mario Taddeo