Benevento, domani si riprende "full-time" a Paduli Due sedute precedute dalla colazione e intervallate dal pranzo: tutto a via Ariella

De Zerbi ha concesso un giorno di riposo in più ai suoi dopo il lungo ritiro ad Acaya della settimana scorsa. La preparazione riprenderà domani con una doppia seduta, una giornata da vivere tutta d'un fiato a Paduli. Il ritrovo è fissato alle 9,15 al centro di via Ariella per la prima colazione, alle 10,30 invece si va in campo per la prima seduta di allenamento. Al termine della seduta si pranzerà nella sala approntata a fianco della palestra con tanto di cucina, prima di tornare in campo alle 14,30 per la seconda seduta della giornata. Giovedì è invece prevista una sola seduta nel pomeriggio sempre a Paduli, mentre alle 18 De Zerbi terrà la consueta conferenza stampa di metà settimana. Si chiude venerdì mattina al Ciro Vigorito alle 10. Dopo il pranzo alla “Dada Time” si parte in pullman per Capodichino dove alle 15,45 si decollerà alla volta di Torino. La rifinitura è prevista sabato mattina a Torino.

INFORTUNATI. Per gli infortunati e gli atleti che devono recuperare uno stato fisico migliore, la settimana è iniziata molto prima. Già lunedì pomeriggio alle 14 Diabatè, Sandro, Belec, Del Pinto, Armenteros, Melara e Kanoutè hanno sostenuto una seduta con medici sociali e fisioterapisti. Seduta che è stata bissata dalle due di questa giornata: la prima alle 10,30, la seconda alle 14.