Benevento, giornata full time a Paduli Fisioterapia per Costa e per Lombardi. Partitella: Diabatè subito in gol

Una lunghissima giornata nella struttura di Paduli per il Benevento, che ha svolto due sedute di allenamento intervallate dal pranzo, servito nei locali attigui alla palestra. In infermeria sono stati in tre: Andrea Costa che ha svolto solo fisioterapia dopo il colpo rimediato a Bologna, mentre domani è previsto per lui prima lavoro in piscina e poi sul campo. Fisioterapia anche per Lombardi, che ha sofferto di un affaticamento ad un polpaccio. Lavoro fisioterapico anche per Armenteros.

La mattinata è stata dedicata soprattutto al lavoro di palestra, mentre nel pomeriggio si è passati sul campo prima alla tattica e poi ad una partitella alla quale ha preso parte anche Diabatè, subitoautore di due gol molto belli. La squadra tornerà in campo domani pomeriggio sempre a Paduli. Alle 17,45 è prevista la conferenza stampa di De Zerbi nella sala stampa del Vigorito e a seguire al President Hotel c'è la consueta riunione-video per visionare e correggere gli errori della partita di domenica.

Nella foto di Mario Taddeo, Cheick Diabatè