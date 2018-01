Mercato, si insiste per il difensore Sott'occhio anche un giocatore del campionato cipriota

Mercato sempre nel vivo per il Benevento. Che cerca senza sosta un sostituto di Fabio Lucioni. Si è parlato molto nei giorni scorsi di Bacary Sagna, il terzino ex Arsenal e Manchester City, oltre che della Nazionale francese. Sicuramente il giocatore ha avuto un contatto ravvicinato con il presidente Vigorito, ma non è detto che questo basti per la conclusione della trattativa. Il giocatore dovrebbe aver dato la sua disponibilità, ma si tratta comunque di un esterno e al Benevento serve soprattutto un centrale. Per questo è stato contattato anche Yanga Mbida, ex Roma, ma in questo caso il profulo, visto l'età, è di altissima dimensione, per cui il costo è proporzionale a questo. Il Benevento ha nel mirino anche un altro difensore he gioca nel campionato cipriota e non è detto che non sia proprio quest'ultimo ad essere il prescelto. Nelle novità sostanziali va messa anche la ricerca di un portiere, che dopo qualche tempo torna alla ribalta. La società farà un giro d'orizzonte e verificherà cosa può esserci disponibile in giro.