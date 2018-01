I ragazzi della Junior Tim Cup insieme a Letizia. LE FOTO Il giocatore ha ricevuto in dono una maglia con su scritto "Uno di noi"

E' stato un pomeriggio speciale per i ragazzi della Junior TIM Cup, il torneo di calcio Under 14 promosso da Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo Italiano. I giovani della Junior Tim Cup hanno trascorso il pomeriggio insieme a Gaetano Letizia alla Parrocchia SS. Addolorata di Benevento.

Il giocatore della squadra giallorossa che è cresciuto in una terra difficile come quella di Scampia, ha avuto belle parole per i ragazzi che si avvicinano al calcio: “Tornare a giocare vicino casa è sempre bello perché ritrovi la famiglia e gli amici, ritorni a divertirti come da bambino. Durante la carriera, i miei cari mi sono stati sempre vicini, in particolare mio padre che ha sempre creduto in me fino alla fine, spingendomi a non mollare mai. Ai bambini consiglio sempre di giocare ma pensando anche alla scuola, è importante unire i due aspetti”.

Una giornata che ha regalato emozioni a tutti i partecipanti. I ragazzi, dopo aver rivolto alcune domande all’ambasciatore del Benevento, gli hanno poi donato una maglia con la scritta “Uno di Noi”, simbolo dell’unione tra il calcio di vertice e quello di base. Gaetano Letizia, insieme al capitano della squadra di un oratorio locale che partecipa al torneo, ha poi firmato una speciale maglia che, come nell’edizione precedente, farà una “staffetta” in tutte le città dei prossimi incontri, diffondendo il messaggio e i valori del progetto in tutta Italia. Infine, tanto divertimento con alcuni dei giovani calciatori della Junior TIM Cup scesi in campo insieme all’ambasciatore della squadra campana.