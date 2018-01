A Torino l'arbitro del gol di Brignoli Mariani ha diretto quest'anno Benevento-Milan del 3 dicembre

Maurizio Mariani, l'arbitro designato per Torino-Benevento, è nato a Romail 25 febbraio del 1982, ma appartiene alla sezione di Aprilia. E' alla sua nona stagione nel professionismo arbitrale avendo totalizzato 162 partite dirette, di cui 76 in serie B e 48 in A. Il suo “score” personale parla di 75 “1”, 39 “X”, e 48 “2”, con 71 rigori decretati e 76 espulsioni comminate. Quest'anno ha diretto 9 partite nella massima serie totalizzando 5 vittorie in trasferta, 2 in casa e 2 pareggi. Ha diretto sia il Benevento che il Toro: i granata alla 10. giornata nella disfatta di Firenze (3-0), i giallorossi il 3 dicembre nell'indimenticabile partita col Milan, quella decisa dal gol di Brignoli di testa al termine dei novanta minuti (2-2). Non è l'unico precedente col Benevento, visto che c'è una gara del 25 aprile del 2010, una delle ultime di quel campionato con Acori in panchina, vinta per 2 a 1 dai sanniti. Dunque bilancio decisamente positivo. A coadiuvare Mariani saranno gli assistenti Dobosz di Roma 2 e Bottegoni di Terni. Quarto uomo Pillitteri di Palermo. Di Palermo anche il giudice addetto al Var, Abisso. L'assistente Var sarà il guardalinee Costanzo di Orvieto.