La prodezza di Brignoli nelle figurine Panini E' nella sezione "Film del campionato" e sarà in distribuzione sabato 27 gennaio con la Gazzetta

C'è anche Alberto Brignoli tra le cinque figurine extra distribuite dalla Panini grazie all'abbinamento con SportWeek e la Gazzetta dello Sport. Come i collezionisti sanno c'è una sezione dell'Album che va sotto il nome di “Film del campionato” formato da 25 figurine in tutto. Le prime cinque erano inserite nelle bustine in vendita, le altre saranno tutte in abbinamento con la Gazzetta. Quattro uscite a partire da sabato 27 gennaio (le altre il 24 febbraio, il 31 marzo e il 9 giugno) e proprio nella prima c'è quella del portiere giallorosso autore del gol contro il Milan e denominato “bomber a sorpresa”. Le altre celebrano il Napoli "Campione d'Inverno", attraverso la riproduzione della prima pagina della Rosea del 30 dicembre scorso, l'attaccante blucerchiato Fabio Quagliarella, "veterano del gol" che ha già raggiunto il traguardo delle 15 reti in stagione. il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic per l'"alto rendimento" tenuto finora in campionato e per il capitano del Napoli Marek Hamsik per il suo "record di gol in azzurro".