Puscas vicinissimo al Novara In tema di uscite Kanoutè si avvicina alla Pro Vercelli, Di Chiara al Palermo

Mercato sempre in movimento perla squadra giallorossa. Soprattutto quello in uscita. George Puscas, l'eroe dei play off, è vicinissimo al Novara. Una scelta opportuna per il giocatore che avrebbe preferito i piemontesi al Palermo per avere più opportunità di giocare. Sempre in tema di cessioni si dovrebbe concretizzare il passaggio di Kanoutè alla Pro Vercelli di Grassadonia, mentre per Di Chiara si aspetta una risposta dal Palermo. Anche il giovane Tazza sta per essere ceduto alla Paganese.

In tema di mercato in entrata, le trattative girano ancora intorno al centrale difensivo. Tutte molto difficili, dal francese Faberge all'argentino Paz. Bisogna attendere per arrivare all'affare.