Cataldi: "La gara è cambiata dopo il gol preso e l'espulsione" "Stavamo facendo un'ottima partita, li abbiamo messo in difficoltà in avvio"

Danilo Cataldi racchiude in poche parole il succo della sfida dell'Olimpico: “Stavamo facendo un'ottima partita, li abbiamo messi in difficoltà in avvio. Abbiamo preso un gol sciocco e poi l'episodio di Belec ha cambiato la gara. Difficile da giudicare dopo quell'episodio. Dobbiamo migliorare la fase difensiva e migliorare davanti”.

La squalifica di Lucioni. “Fabio è un giocatore importantissimo, dà una mano a tutti, parla in campo, ti aiuta, dovremo cercare di sopperire alla sua assenza in qualche modo. E dobbiamo farlo anche in fretta, altrimenti è difficile”.

Centrocampisti poco propositivi. “L'assetto tattico era un po' diverso, doveva aiutare ad andare dentro con le mezze ali e quello ci è un po' mancato. Potevamo e dovevamo far male nella prima mezz'ora, abbiamo creato superiorità numerica, ma non siamo mai riusciti a buttarla dentro. Poi diventa tutto difficile”.

Episodio Belec. “Per una squadra come la nostra, stai sotto di un gol, sai che stai spingendo, è stata una cosa sorprendente, abbiamo preso subito il secondo e il terzo gol: ci ha condizionati sul piano mentale”.

I nuovi. “Sandro è un ottimo giocatore, che ci darà una mano: deve ancora raggiungere la migliore condizione, ma sarà utilissimo”.

Impegno. “Il massimo? Spero che lo diano tutti, in qualsiasi punto della partita e in qualsiasi gara: crederci è un dovere, anche se la situazione è complicata. Ognuno di noi ha un obiettivo, vincere delle partite, finchè la matematica non ci condanna è giusto tentare”.