Benevento-Napoli: prelazione a quota 8.112 Venduti rapidamente anche il 1.663 biglietti di Curva Nord riservati ai napoletani

Il timore di non raggiungere in prevendita il numero degli abbonati si dirada: ieri sera i tagliandi acquistati in prelazione erano 8.112, dunque ben oltre i 7.763 che hanno sottoscritto la tessera a luglio. Dunque Benevento-Napoli va verso numeri importanti, prevedibilmente il sold out. Da sottolineare che anche i 1.663 biglietti relativi alla Curva Nord ospiti sono andati esauriti in pochi minuti.

Domani si prosegue secondo le norme emanate dal Gos

- fino alle ore 24 del 31 gennaio p.v., gli abbonati potranno continuare ad esercitare il diritto di prelazione;

- fino a mercoledì 31 gennaio la vendita è consentita a tutti i possessori della tessera del tifoso del Benevento Calcio;

- da lunedì 29 a mercoledì 31 gennaio i tagliandi potranno essere acquistati da tutti i residenti in Benevento e provincia;

- da giovedì 1 febbraio fino al giorno della gara, vendita libera su tutto il territorio nazionale presso le rivendite autorizzate e online sempre ad eccezione dei residenti in provincia di Napoli.

Ecco invece le altre disposizioni del Gos:

- nel settore tribuna vendita dei tagliandi anche ai residenti di Napoli e provincia che siano in possesso della tessera del tifoso SSC Napoli;

- nei settori Curva Sud e Curva Nord locali vendita dei tagliandi solo ai residenti di Benevento e provincia presso le ricevitorie autorizzate di Benevento e provincia;

- nel settore Distinti divieto di vendita dei tagliandi a coloro che sono residenti in Napoli e provincia;

- i tifosi Ospiti non potranno acquistare i biglietti presso i botteghini dello Stadio il giorno della gara;

- i botteghini dello Stadio resteranno chiusi il giorno della gara ad eccezione dello sportello accrediti