Skorupski dice no, si segue un altro portiere italiano Calda la pista del difensore centrale del Lione Yanga Mbiwa

C'è il no definitivo di Lucasz Skorupski, il portiere polacco della Roma, che aveva dato in un primo momento la sua disponibilità a trasferirsi al Benevento, ma che ha cambiato idea probabilmente dopo le ultime sconfitte giallorosse. Si segue ora un portiere che fa il “secondo” in una società di serie A, che avrebbe già dato il consenso a trasferirsi. Si attende l'ok della sua società. Quanto al difensore centrale si segue ancora con grande attenzione la pista relativa a Mapou Yanga-Mbiwa del Lione. E' evidente che si tratta di un profilo estremamente importante che ha una spesa economica non indifferente, ma per il quale è stata fatta un'offerta interessante. Ma ci sono ancora altre piste, tra questi un nazionale bulgaro.

Nella foto Mapou Yanga-Mbiwa