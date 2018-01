Per la difesa spunta il rumeno Tosca Ai dettagli per l'ingaggio di Cristian Puggioni

Un solo obiettivo per la porta: Christian Puggioni della Sampdoria. Il giocatore è già d'accordo col Benevento, manca solo l'assenso della società. Va detto che i due presidenti, Vigorito e Ferrero sono in ottimi rapporti, per cui ogni ostacolo che eventualmente si dovesse presentare, sarà facilmente superato. Si complica invece la trattativa che porta al nazionale bulgaro Georgi Ilkov Terziev. Il difensore classe 92 di proprietà del Ludogorec pace molto al Benevento, ma su di lui sta facendo muro proprio il sodalizio che ne detiene il cartellino. E allora la società giallorossa potrebbe essersi fiondata su Alin Tosca, difensore rumeno classe 92 in forza al Betis di Siviglia: si tratta di un centrale di piede mancino che farebbe al caso della squadra giallorossa. Il mercato chiude domani sera alle 23: all'Hotel Melia di Milano è presente Pasquale Foggia, direttore sportivo del settore giovanile, che sta operando insieme allo staff giallorosso (lo scouting Marri, Landaida) in questa tornata di trattative.

Nella foto il diesse Pasquale Foggia