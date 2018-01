Prevendita, superata quota diecimila Domani termina la prelazione degli abbonati. Da giovedì vendita libera

Un altro migliaio di biglietti sono finiti nelle tasche di tifosi giallorossi: la quota relativa ai biglietti acquistati dai beneventani è salita oggi a 8.927. Una quota che va sommata ai 1.663 tagliandi acquistati dai napoletani in Curva Nord, per un totale di 10.590 biglietti. Ancora oggi era prevista la prelazione degli abbonati che scadrà domani sera 31 gennaio. Da giovedì 1 febbraio e fino al giorno della gara ci sarà vendita libera su tutto il territorio nazionale presso le rivendite autorizzate e online sempre ad eccezione dei residenti in provincia di Napoli.