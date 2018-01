Il rumeno Tosca al Benevento: stamattina visite mediche E' un mancino che ha quasi sempre giocato da difensore centrale a sinistra

Alin Tosca è un nuovo giocatore del Benevento e stamattina a Villa Stuart a Roma si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di arrivare in città. Il mancino rumeno, nato ad Alexandria il 14 marzo del 92, proviene dal Betis Siviglia. Prima di arrivare in Spagna nel gennaio del 2017 aveva totalizzato ben 96 partite nello Steaua Bucarest (di cui spesso è stato capitano), giocando da difensore centrale in una difesa a quattro e collocandosi ovviamente a sinistra. Anche dopo il trasferimento al Betis a gennaio del 2017 è stato sempre utilizzato da centrale difensivo, spesso a sinistra di una difesa a tre, che al centro vedeva Pezzella ora alla Fiorentina. In questa prima parte della stagione invece ha disputato solo 6 partite, giocando prevalentemente da esterno sinistro in una difesa a quattro. Va detto che dopo aver giocato da titolare alla prima contro il Barcellona, si è infortunato ad una mano rimanendo fuori per ben sei settimane. Tosca ha anche giocato nove partite con la Nazionale rumena, schierato spesso in coppia al centro della difesa col napoletano Chiriches. La sua ultima apparizione con la selezione del suo Paese risale al 14 novembre 2017 nella vittoriosa partita contro la Turchia (2-0).