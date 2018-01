Puggioni, lacrime per la Samp: "Ora mi attende un'altra sfida" "Ieri notte non ho dormito. Sarò sempre sampdoriano"

Toccante video pubblicato da Puggioni sul proprio profilo Instagram. L'estremo difensore ha salutato con le lacrime agli occhi la Sampdoria, squadra per la quale fa il tifo da quando era bambino. Nel corso della riproduzione, ha parlato anche della firma con il Benevento: "Non ho mai pensato che potesse arrivare questo momento. Tre volte non ho dormito nella mia vita: la prima quando mi proposero di andare via dal Chievo per l'offerta fatta dal Genoa che rifiutai. La seconda il giorno prima dell'esordio con la maglia della Sampdoria e ieri mi è capitata la stessa cosa perché non avrei mai pensato di lasciare questa maglia. Sarò sempre sampdoriano. Era giusto che vi salutassi e perdonatemi se non riesco a farlo nel modo giusto. Spero che possiate apprezzare tutto ciò che ho fatto in campo e fuori per la nostra maglia. Adesso mi aspetta una grande sfida e chi mi conosce sa che metto sempre anima e corpo in quello che faccio, soprattutto per ripagare un grande investimento fatto dal presidente sul Christian uomo e Christian giocatore".