Benevento, dopo il mercato rosa al completo Sono 21 gli "Over 21", 17 consentiti + 4 cresciuti in vivai italiani

Mercato chiuso, i giochi sono fatti, rien ne va plus. Il Benevento ne esce profondamente rinnovato, ha scelto esperienza e internazionalità. Sei dei sette acquisti operati dalla società in questa tornata di mercato vengono dall'estero: due brasiliani (Sandro e Guilherme), un francese (Billong), un maliano (Diabatè), un serbo (Djuricic) e un rumeno (Tosca). Della nuova truppa di giallorossi, uno solo è italiano, il portiere Christian Puggioni, genovese. Se ne vanno il portiere sloveno Belec, l'attaccante rumeno Puscas, l'esterno senegalese Kanoutè, gli italiani Ciciretti, Di Chiara e Melara. Rimangono fuori rosa capitan Lucioni, messo in croce dal tribunale Antidoping, l'infortunato Antei e lo svedese-cubano Armenteros, che attende l'inizio di qualche campionato dell'altro continente per accasarsi. I giallorossi “over” in organico sono 21, così come prescrive il regolamento (17 più 4 che siano cresciuti in vivai italiani, più altri 4 eventuali che siano cresciuti nella società). Dei tre portieri, come è noto, se ne contano sempre due, potendo a rotazione scegliere quelli che andranno in lista ogni domenica. Dunque organico al completo.

La rosa giallorossa.

PORTIERI: Puggioni, 22 Brignoli, 12 Piscitelli;

DIFENSORI: 2 Rutjens (U21), 3 Letizia, 18 Gyamfi (U21), 23 Venuti, 91 Sparandeo (U21), 29 Billong, 21 Costa, 6 Djimsiti, Tosca

CENTROCAMPISTI: 73 Volpicelli (U21), 4 Del Pinto, 20 Memushaj, 14 Viola, 8 Cataldi, 30 Sandro, 31 Djuricic, 77 lazaar,

ATTACCANTI: 7 D'Alessandro, 87 Lombardi, 99 Brignola (U21), 11 Coda, 25 Diabatè, 26 Parigini (U21), 33 Iemmello, 66 Guilherme

Fuori rosa: Armenteros, Lucioni, Antei