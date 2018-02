Melara, un saluto da brividi La lettera affidata ai social: "Mi sono innamorato di una città, di un popolo, di una maglia..."

Negli occhi ancora il pianto per quel cartellino giallo la sera della finale d'andata a Carpi. Avrebbe saltato la finalissima al Vigorito e non riusciva a capacitarsene. Fabrizio Melara ha lasciato la maglia giallorossa, non lo spirito beneventano che continuerà ad incarnare anche in un'altra società. Ha accettato Castellammare e non sarà tanto lontano dal Sannio, così potrà venire di tanto in tanto nella sua città di adozione. Benevento è così, la si ama a prescindere, con tutti i suoi difetti e i tanti pregi. Ha ammesso di essersene innamorato Fabrizio “Peter Pan” Melara e lo ha scritto in un lungo messaggio social, che merita di essere letto tutto d'un fiato.

“Mi sono innamorato di una città, di un popolo... ma sopratutto di una maglia giallorossa... la numero 7! Un onore... una benedizione da chi l'aveva indossata fino al suo ultimo giorno. Benevento! Insieme abbiamo affrontato di tutto... dai dispiaceri sportivi al dramma dell'alluvione, fino alla doppia promozione! Questo popolo mi ha imparato a cadere ed a rialzarmi più forte di prima! Questa tifoseria mi ha fatto provare gioie di cui non conoscevo l'esistenza... Famiglie beneventane con le quali è cresciuto mio figlio che fanno e faranno parte della mia vita e della mia famiglia... Sono stati quattro anni intensi e duri che non dimenticherò mai... spero anche io di aver lasciato un buon ricordo, sia da calciatore che da uomo!

Sia ben chiaro! Questo è solo un ARRIVEDERCI! Perchè per gli Immortali sarà sempre un piacere ed un onore tornare in questa città che è stata anche casa nostra!

Ps: queste sono le coordinate del Ciro Vigorito:

N 41*6'59.069"

E14*46'51.844"

Per chi in vecchiaia dovesse perdersi, io per sicurezza le ho tatuate!!!!

Totalmente dipendente"

L'Immortale Peter Pan 7

Assolutamente da brividi, una lettera d'amore che merita l'apprezzamento di tutti.