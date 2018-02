Puggioni e Tosca, prima volta in giallorosso. LE FOTO Allenamento per entrambi a Paduli

Dalle fatiche di una giornata ricolma di burocrazia (visite mediche, firma del contratto ecc.) a quelle persino più sopportabili per un calciatore sul campo di calcio. Il passo è stato brevissimo per Chrisian Puggioni e Alin Tosca che si sono già tuffati nell'avventura con la loro nuova squadra. Oggi giornata piena in quel di Paduli, la solita full immersion del giovedì. Nella quale i due neo giallorossi hanno fatto conoscenza con il tecnico De Zerbi, il suo staff e i nuovi compagni. Per entrambi si tratta solo di acclimatarsi al nuovo ambiente, visto che tutti e due hanno fatto parte attiva delle rispettive squadre di appartenenza fino alla settimana scorsa. De Zerbi non ha fatto annunci: "Vediao come stanno... poi decidiamo", ma non ha neanche postopreclusioni. Se li vedrà bene saranno entrambi arruolati per la partitissima col Napoli di domenica sera. Il Benevento non ha molto tempo da perdere.