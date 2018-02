D'Alessandro: "Contro il Napoli ci vorrà qualcosa in più" L'esterno offensivo: "Daremo il massimo fino alla fine"

Il sentito derby con il Napoli si avvicna sempre di più. In vista del match di domenica, Sky Sport ha intervistato l'esterno offensivo D'Alessandro nella suggestiva location del Ciro Vigorito. Ecco le sue parole: "La classifica è ancora difficile. Se siamo in questa situazione è per nostri demeriti. Noi però ci crediamo ancora, anche perché il nostro presidente ha voluto lanciare un messaggio forte investendo tanto. Non dobbiamo mollare neanche un centimetro. Il derby? Sembra impossibile da giocare, ma scendere in campo contro una squadra di campioi deve essere motivo d'orgoglio. Dovremo cercare di tirare fuori qualcosa in più per colmare il gap. Vedendo la classifica, penso che sarà più complicato per noi conquistare la salvezza rispetto a una vittoria dello scudetto per gli azzurri che hanno in avanti tre calciatori stratosferici. A inizio anno ho fatto questa scelta nonostante sapessi di andare incontro ad alcune difficoltà, anche adesso ho deciso di rimanere: il giudizio finale lo darà il campo, ma io voglio dare il massimo. Contro il Napoli la mia centesima gara in Serie A? Ricordo ancora la prima partita, era Roma-Juventus e perdemmo 4-1. Negli spogliatoi ero l'unico ad avere il sorriso sulle labbra".